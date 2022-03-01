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У Путіна за напад на Україну відібрали почесний чорний пояс із тхеквондо

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У Путіна за напад на Україну відібрали почесний чорний пояс із тхеквондо

Associated Press

Путін 24 лютого напав на Україну.

Всесвітня федерація тхеквондо (World Taekwondo) відкликала у президента Росії Володимира Путіна почесний чорний пояс 9-го дана, присвоєний йому в 2013 році, за напад на Україну.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

У World Taekwondo зазначили, що засуджують  жорстокі напади РФ на невинних людей в Україні, які суперечать її цінностям - повазі та терпимості.

"Думки Міжнародної організації тхеквондо - з народом України, і ми сподіваємося на негайне припинення цієї війни", - сказано в заяві організації.

Також вказується, що на знак солідарності з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) на заходах під егідою World Taekwondo не будуть використовуватись національні прапори та гімни Росії та Білорусі, також не будуть проводитися міжнародні змагання на території цих країн.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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