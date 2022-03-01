У Путіна за напад на Україну відібрали почесний чорний пояс із тхеквондо

У Путіна за напад на Україну відібрали почесний чорний пояс із тхеквондо

Путін 24 лютого напав на Україну.

Всесвітня федерація тхеквондо (World Taekwondo) відкликала у президента Росії Володимира Путіна почесний чорний пояс 9-го дана, присвоєний йому в 2013 році, за напад на Україну.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

У World Taekwondo зазначили, що засуджують жорстокі напади РФ на невинних людей в Україні, які суперечать її цінностям - повазі та терпимості.

"Думки Міжнародної організації тхеквондо - з народом України, і ми сподіваємося на негайне припинення цієї війни", - сказано в заяві організації.

Також вказується, що на знак солідарності з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) на заходах під егідою World Taekwondo не будуть використовуватись національні прапори та гімни Росії та Білорусі, також не будуть проводитися міжнародні змагання на території цих країн.