У Путіна заговорили про «мир», але водночас висунули нові погрози: заява Кремля

Володимир Путін. / © Associated Press

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В Росії продовжують брехливо заявляти, що нібито «готові» до мирного вирішення війни проти України. Втім, водночас цинічно запевняють, що має достатньо ресурсів для подовження так званої «сво».

Про це заявив прессекретар «фюрера» Дмитро Пєсков.

Окрім цього, представник Кремля ще й нахабно пригрозив Україні розширенням «буферної зони» вздовж кордону. З його слів, чим більше ЗСУ завдаватимуть ударів по території країни-агресорки Росії, тим більшою нібито буде ця зона.

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Зауважимо, так Пєсков прокоментував слова президента США Дональда Трампа, що українські далекобійні удари можуть наблизити завершення війни. Натомість він повторив погрози, що Москва нібито буде змушена збільшувати «зону безпеки» — як відповідь на атаки.

Він зухвало звинуватив Україну у нібито ескалації, яка «певною мірою подовжить „сво“.

Речник Володимира Путіна також прокоментував слова президента США про можливе закриття українського неба. Пєсков повторив наратив Кремля, що це означатиме участь військових країн НАТО в Україні. Що, з його слів, нібито суперечить цілям так званої «спеціальної військової операції». Він назвав цю інформацію «новою» і додав, що у Кремлі ще мають її «осмислити».

Нагадаємо, напередодні Пєсков обурено висловився про підтримка України з боку західних країн. Він заявив, мовляв, Кремль більше не вважає бойові дії так званою «сво», а бо Росія нібито воює не лише з Україною, а і з країнами Європи та США. Тому, стверджує він, це вже «не спецоперація, а повномасштабна війна».

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