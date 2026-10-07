У Путіна заговорили про "мир" після плану Індії, але висунули нові претензії: деталі

Кремль. / © Associated Press

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У Кремлі знову висловилися про «врегулювання» розпочатої війни проти України. Мовляв, вітають позицію Індії за готовність долучитися до цього процесу.

Про це заявив речник президента-диктатора РФ Дмитро Пєсков.

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З його слів, Кремль нібито «вдячний індійським друзям» за їхню готовність зробити «посильний внесок» у «врегулювання» і за ідеї, які пропонує Нью-Делі.

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Крім того, Пєсков зухвало похвалив готовність Індії долучитися до пошуку рішення щодо війни в Україні. Водночас він звинуватив Європу в «агресивній риториці» на адресу РФ.

Закиди на адресу США

Водночас заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що нібито у Москві не бачать активності Вашингтона у «врегулюванні» війни проти України. За його словами, Кремль скептично оцінює роль США як посередника. Ба більше, він стверджує, що після саміту в Анкориджі Білий дім нібито не зміг дотримуватися досягнутих домовленостей.

Рябков наголосив, мовляв, саме відсутність активності з боку Америки для Кремля означає продовження так званої «спеціальної військової операції» — тобто війни — «відповідно до вказівок» «фюрера» Володимира Путіна.

Втім, представник МЗС Росії запевнив, що паузи у контактах Москви та Вашингтона щодо України нібито немає.

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Мирні переговори — останні новини

Видання Hindustan Times із посиланням на джерела пише про те, що Індія запропонувала Україні та РФ триетапне перемир’я. Йдеться про припинення атак по енергетичній і іншій інфраструктурі, гарантування безперешкодного транспортування зерна й енергоносіїв через порти Чорного моря, а також припинення атак на комерційні судна у стратегічно важливій акваторії.

Зауважимо, раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна готова піти на припинення вогню за індійським планом. За його словами, Київ наразі отримав чотири пропозиції щодо можливого перемир’я — від Індії, Туреччини, Єгипту та США.

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