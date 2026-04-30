У Путіна заговорили про нове припинення вогню: заява Кремля

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Напередодні у Кремлі зухвало заявили, мовляв, готові до припинення вогню на «Дєнь побєди» 9 травня. Ба більше — конкретні терміни будуть оголошені.

Про це заявив прессекретар диктатора-президента РФ Дмитро Пєсков.

«Вони будуть оголошені», — відповів речник «фюрера» на запитання, чи визначено вже конкретні дні та години припинення вогню.

Реклама

Зауважимо, що Україна офіційно не відповіла на так звану пропозицію, яка пролунала у Москві.

Припинення вогню на 9 травня

Напередодні помічник «фюрера» РФ Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін зателефонував президенту США Дональду Трампу. Представник Кремля розповів, мовляв, під час розмови диктатор висловився про готовність оголосити перемир’я на період святкування Дня перемоги. Трамп начебто підтримав ініціативу.

Тим часом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Київ просили не атакувати енергетичні об’єкти в Росії. З його слів, він отримав повідомлення від партнерів.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що такий «жест доброї волі» та «прагматична» пропозиція Путіна про перемир’я 9 травня — це спробою гарантувати безпеку параду в Москві.

Реклама

