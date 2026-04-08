У Путіна заговорили про нові переговори щодо України

Володимир Путін. / © Associated Press

У Кремлі цинічно заявляють, нібито чекають на поновлення тристоронніх мирних переговорів — Росія — США — Україна.

Про це заявив речник російського «фюрера» Володимира Путіна — Дмитро Пєсков.

За його словами, Росія начебто очікує «подовження переговорного процесу». Мовляв, наразі Вашингтон зайнятий іранськими справами, але Москва сподівається, що «в найближчій перспективі» в американських представників з’явиться більше часу для українського треку.

«Сподіваємося, що вже в найближчій перспективі у них буде більше часу і більше можливостей зустрічатися у тристоронньому форматі», — зухвало висловився речник «фюрера» і додав, що у Кремлі цінують «миротворчі зусилля» президента США Дональда Трампа щодо України.

Нагадаємо, після початку операції «Епічна лють» США в Ірані мирні переговори щодо України опинилися на паузі. Радник Офісу президента Михайло Подоляк каже, що активна фаза перемовин залишатиметься на паузі доти, доки триває війна на Близькому Сході. Водночас, заявив він, гуманітарний напрямок, зокрема обміни полоненими, продовжує працювати.