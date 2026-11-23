Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Наступний раунд тристоронніх переговорів щодо війни в Україні може відбутися вже найближчим часом. У Кремлі наразі орієнтуються на Абу-Дабі як основний майданчик для зустрічі.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитують ворожі засоби масової пропаганди.

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За словами Пєскова, нові тристоронні переговори за участю України, США та Росії можуть відбутися найближчим часом. Водночас, конкретних дат проведення зустрічі наразі немає.

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«Нові тристоронні переговори скоро відбудуться», — сказав прессекретар російського диктатора.

Речник Кремля зазначив, що Москва наразі розглядає Абу-Дабі як майданчик для наступного раунду переговорів, однак не виключає інших варіантів.

До слова, 19 листопада у Берліні президент україни Володимир Зеленський зустрівся зі спецпосланцями лідера США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а також із європейськими радниками з нацбезпеки. Сторони обговорили завершення війни, гарантії безпеки для стримування Росії, поглиблення координації між Україною, США та Європою. Зеленський розраховує на допомогу Вашингтона у швидкій організації першої багатосторонньої зустрічі команд за повної участі Європи.

Зауважимо, Зеленський допустив можливість проведення тристороннього саміту на найвищому рівні на полях G20, якщо Україна отримає офіційне запрошення від США. Президент підкреслив, що Київ готовий провести переговори про мир в Україні до Різдва або навіть раніше, оскільки швидкість прямо впливає на збереження життів.

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