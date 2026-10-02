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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Путіна заговорили про перемир’я в Чорному морі: що заявив Пєсков

У Кремлі заявили про «відкритість до діалогу» щодо Чорного моря, але визнали відсутність перемовин.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

У Росії заявили про нібито готовність обговорювати питання безпеки в Чорному морі, однак жодних конкретних дій чи предметних розмов за цими заявами немає.

Про це повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ

За його словами, РФ декларує відкритість до діалогу з іншими країнами щодо безпекової ситуації в акваторії.

Водночас речник Кремля визнав, що наразі конкретні переговори стосовно укладення будь-яких двосторонніх угод взагалі не ведуться.

Переговори України з РФ — останні новини

Нагадаємо, диктатор Путін заявив про відмову зупиняти обстріли цивільної та портової інфраструктури України в обмін на припинення атак по російських нафтопереробних заводах.

Раніше Володимир Путін знову озвучив свою версію причин повномасштабної війни проти України та заявив, що Росія нібито була змушена взятися до зброї.

Також диктатор Кремля Путін заявив, що пропозиції Трампа ведуть у правильному напрямку, але висунув вимоги.

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