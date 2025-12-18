ТСН у соціальних мережах

Політика
627
1 хв

У Путіна заговорили про підготовку до контактів зі США: деталі

Наразі конкретних дат і форматів переговорів ще немає, кажуть у Москві.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков / © Getty Images

Російська Федерація готує контакти зі Сполученими Штатами Америки, щоб отримати інформацію про роботу американської делегації, України та Євросоюзу щодо врегулювання війни.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

“Ми дійсно займаємося підготовкою певних контактів з нашими американськими візаві, щоб отримати інформацію про підсумки роботи, яка була пророблена американцями з європейцями та з українцями”, — зазначив він.

За словами речника Кремля, наразі конкретні дати та формат переговорів ще не уточнені.

Нагадаємо, видання Politico з посиланням на поінформовані джерела повідомило, що США та Росія проведуть переговори щодо війни в Україні вже цими вихідними. Білий дім планує представити Москві результати останнього раунду консультацій у Берліні, де обговорювався оновлений мирний план. Вашингтон намагатиметься переконати Кремль погодитися з новими пропозиціями про припинення бойових дій.

