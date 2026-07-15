У Путіна заговорили про «сигнали» від США і зробили нову заяву щодо України: деталі

Володимир Путін. / © Associated Press

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У Кремлі стверджують, що нині адміністрація Білого дому зайнята іншими міжнародними викликами. Мовляв, тому Україна наразі не є головним пріоритетом для Сполучених Штатів Америки.

Про це заявив речник диктатора РФ Володимира Путіна - Дмитро Пєсков.

Представник «фюрера» вихвалився «каналами спілкування» РФ і США. Він висловився, що нібито Москва «отримує сигнали» про готовність Вашингтона повернутися до посередництва у переговорах щодо війни в Україні. Водночас зараз, зі слів Пєскова, адміністрація Дональда Трампа зосереджена на загостренні ситуації на Близькому Сході.

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«Ми постійно отримуємо сигнали про те, що американці, як і раніше, готові після того, як у них стане вільніше з проблемами, надалі надавати свої посередницькі послуги», — висловився представник Кремля.

Пєсков прокоментував і можливе посилення американських санкцій проти Російської Федерації. У Кремлі наголошують, що «уважно слухають, фіксують і аналізують заяви» щодо санкційного тиску, як які надходять із Вашингтона, і оцінюватимуть їх залежно «від подальшого розвитку подій».

Нагадаємо, раніше Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито й надалі «відкрита до досягнення своїх цілей політико-дипломатичним шляхом». Водночас він традиційно переклав відповідальність за продовження війни на Україну, звинувативши у небажанні завершувати бойові дії. Пєсков закликав США вплинути на Київ, щоб, за його словами, припинити атаки по російській інфраструктурі.

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