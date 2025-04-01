У Путіна після погроз Трампа зробили заяву про мир в Україні

Володимир Путін. / © Associated Press

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Агресорка Росія Сполучені Штати Америки працюють над ідеями можливого закінчення війни в Україні. Нібито це відбувається попри те, що американський лідер Дональд Трамп заявив, що він "злий" на російського диктатора Путіна.

Про це повідомляє Reuters.

У статті наголошують, що представник Кремля Дмитро Пєсков висловився про співпрацю Москви та Вашингтона. Що більше, кажуть в Москві, нібито “фюрер” Путін відкритий для діалогу з Трампом.

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"Ми працюємо над реалізацією деяких ідей, пов'язаних із врегулюванням в Україні. Ця робота ведеться, але поки що немає жодних подробиць, про які ми могли б або повинні були б розповісти. Це трудомісткий процес, ймовірно, через його складність", - заявив речник диктатора.

Він зазначив, що телефонну розмову між Трампом і Путіним може бути організовано в найкоротші терміни за необхідності, хоча поки що вона не запланована на найближчий тиждень.

Погрози Трампа

Днями Трамп висловився про те, мовляв, розчарований Путіним. Втім, з оптимізмом заявив, що “ми досягаємо прогресу, крок за кроком”. Окрім того, очільник Білого дому пригрозив, запровадить додаткові тарифи, якщо Путін не буде співпрацювати.

"Я хочу, щоб він уклав угоду, щоб ми зупинили вбивство російських солдатів, українських солдатів та інших людей. Я хочу переконатися, що він виконає, і я думаю, що він це зробить”, сказав Трамп.

Дата публікації 23:19, 28.03.25 Кількість переглядів 681 Ховайтеся, Трамп прокинувся! Найгучніші заяви та прогнози для України