У Путіна заявили про атаку на його резиденцію і пригрозили відповіддю

Путін і Лавров / © Associated Press

Київ у ніч проти 29 грудня здійснив атаку безпілотниками на держрезиденцію президента РФ Путіна у Новгородській області.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, якого цитує ТАСС.

Лавров заявив про нібито знищення 91 БпЛА.

Головне із заяв Лаврова про українську атаку на держрезиденцію Путіна

«Об’єкти та час удару РФ у відповідь після атаки на держрезиденцію Путіна визначено», — сказав він.

Лавров наголосив, що переговорну позицію РФ буде переглянуто з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму.

Інформації про постраждалих і збитки не надходило, уточнив міністр закордонних справ РФ.

Насамкінець російський посадовець заявив, що РФ не має наміру виходити з переговорного процесу після атаки ЗСУ на державну резиденцію Путіна.

Раніше повідомлялось, що безпілотники атакували 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ, що у Новгородській області. Там зберігаються снаряди, міни та ракети.