ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
3432
Час на прочитання
1 хв

У Путіна заявили про атаку на його резиденцію і пригрозили відповіддю

Об’єкти та час удару РФ у відповідь після атаки на держрезиденцію Путіна визначено, сказав Лавров.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Путін і Лавров

Путін і Лавров / © Associated Press

Київ у ніч проти 29 грудня здійснив атаку безпілотниками на держрезиденцію президента РФ Путіна у Новгородській області.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, якого цитує ТАСС.

Лавров заявив про нібито знищення 91 БпЛА.

Головне із заяв Лаврова про українську атаку на держрезиденцію Путіна

«Об’єкти та час удару РФ у відповідь після атаки на держрезиденцію Путіна визначено», — сказав він.

Лавров наголосив, що переговорну позицію РФ буде переглянуто з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму.

Інформації про постраждалих і збитки не надходило, уточнив міністр закордонних справ РФ.

Насамкінець російський посадовець заявив, що РФ не має наміру виходити з переговорного процесу після атаки ЗСУ на державну резиденцію Путіна.

Раніше повідомлялось, що безпілотники атакували 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ, що у Новгородській області. Там зберігаються снаряди, міни та ракети.

Дата публікації
Кількість переглядів
3432
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie