У Путіна заявили про «конструктивну» розмову з Віткоффом і Кушнером: подробиці

Віткофф і Путін / © Associated Press

Помічник російського президента Юрій Ушаков прокоментував зустріч Володимира Путіна зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом та радником Джаредом Кушнером, назвавши її «корисною й конструктивною». За його словами, сторони домовилися не розголошувати деталі перемовин.

Про це пишуть російські пропагандистські “медіа”.

Ушаков повідомив, що Москва отримала від американської сторони ще чотири документи, окрім початкового 27-пунктного плану Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні. За словами чиновника, певні напрацювання США можуть бути прийнятними для РФ, але частина викликає різку критику.

Компромісного варіанта поки не існує, однак, як стверджує Ушаков, зустріч дала змогу обговорити «шляхи подальшого врегулювання української кризи». Перемовини, за його словами, стосувалися загальної суті американського плану, а не конкретних пропозицій.

Сторони також говорили про перспективи «довгострокового мирного вирішення». Ушаков заявив, що Росія і США нібито підтвердили готовність продовжувати роботу в цьому напрямку.

Помічник Путіна додав, що американська делегація передала російському диктатору вітання від Дональда Трампа. У відповідь Путін через Віткоффа передав Трампу «ряд політичних сигналів».

Також Ушаков зазначив, що можливість особистої зустрічі між Путіним і Трампом залежатиме від того, як просуватиметься процес врегулювання.

Нагадаємо, що перед зустріччю усміхнений Путін сказав Віткоффу, що радий його бачити, і запитав його про їхню та Джареда Кушнера прогулянку по Красній площі.

У The Spectator пояснили, що росіяни неспроста водили Кушнера і Віткоффа по Москві — це був психологічний трюк і «витончений сигнал Росії».