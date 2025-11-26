У Путіна заявили про "позитивні" моменти "мирного плану": деталі

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Російська Федерація нібито ще ні з ким не обговорювала деталі "мирного плану" Сполучених Штатів Америки, отриманий “неофіційними каналами”.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляють росЗМІ.

За його словами, Москва наразі не отримувала офіційно мирний план США, проте "неофіційний папір є". Начебто Москва отримала “кілька варіантів” угоди, в яких "можна навіть заплутатися". Втім, як і звідки - він не уточнив.

Реклама

Помічник “фюрера” каже, мовляв, деякі моменти мирного плану США є “позитивними” для РФ, проте “багато вимагають дискусії”.

Ушаков наголосив, що в Абу-Дабі мирний план США щодо України не обговорювався. Натомість обговорення документу відбудеться під час приїзду спецпредставника Стіва Віткоффа. Ушаков також висловив сподівання, що американський посадовець приїде не один, "будуть ще представники української команди".

Нагадаємо, Bloomberg повідомило, що Віткофф консультував російських радників Путіна. Про це стало відомо зі стенограми розмови політиків, яка відбулася у жовтні. Американський посадовець радив Кремлю, як за допомогою лестощів запропонувати президенту США Дональду Трампу мирний план щодо України. Ця розмова передувала скандальному «мирному плану Трампа» з 28-ми пунктів.

Зауважимо, Ушаков прокоментував стенограму своїх телефонних розмов зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Він наголосив, що з посадовцем США “часто розмовляє, але зміст не коментує”. З його слів, цієї публікацією хтось намагається завадити «поліпшенню відносин» між Росією та США.

Реклама