У Путіна заявили про запрошення від Трампа до "Ради миру"

Дмитро Пєсков та Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін отримав запрошення увійти до «Ради миру» щодо Гази, яку очолює президент США Дональд Трамп.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

«Так, президент Путін також отримав за дипканалами запрошення увійти до цього складу „Ради миру“. На цей момент ми вивчаємо всі деталі цієї пропозиції, сподіваємося на контакти з американською стороною, щоб прояснити всі нюанси», — розповів Пєсков.

Що відомо про «Раду миру» Трампа?

Нагадаємо, 16 січня Трамп оголосив про створення «Ради миру» для післявоєнного управління Сектором Гази, що знаменує перехід до другого етапу його мирного плану з 20 пунктів. Рада підтримуватиме новий палестинський технократичний уряд, координуватиме рекордну гуманітарну допомогу та вимагатиме повної демілітаризації ХАМАСу за підтримки регіональних партнерів. Президент США наголосив на необхідності негайного здавання зброї та повернення тіл загиблих Ізраїлю, підкресливши, що час страждань населення Гази має закінчитися.