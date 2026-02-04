ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
У Путіна заявили, що далі продовжують війну: деталі

Автор публікації
Олена Капнік
У Путіна заявили, що далі продовжують війну: деталі

© Associated Press

У Кремлі зухвало заявили, що Російська Федерація далі продовжує так звану «сво» — війну — в Україні. Мовляв, вона триватиме — «поки відповідні рішення не будуть ухвалені Києвом».

Про це повідомив речник «фюрера» Дмитро Пєсков.

Він вкотре заявив, мовляв, «двері для мирного врегулювання відчинені». Ба більше, цинічно додав він, нібито саме агресорка Росія «зберігає свою відкритість».

«Росія продовжує „спеціальну військову операцію“, двері для мирного врегулювання відчинені. Наша позиція добре зрозуміла і українським, і американським переговорникам», — висловився речник диктатора РФ.

Коментуючи цілі атак на енергетику України, він брехливо заявив, нібито російські військові вражають ті цілі, які «вважають асоційованими із військовим комплексом України».

Щодо переговорів в Абу-Дабі, то, каже Пєсков, у Кремлі не планують робити бодай якісь заяви їхній перебіг.

