У Путіна заявили, що не поділяють методів Трампа
Пєсков розповів, як Росії реагувати на силові методи президента США у політиці.
Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав американського лідера Дональда Трампа досвідченим політиком і висловився про методи його роботи та пріоритети.
Про це він сказав у розмові російським пропагандистам.
«Трамп — це досвідчений політик, який базує свої підходи на принципах бізнесу — суворого, нещадного бізнесу», — зазначив він.
Офіційний представник Кремля додав, що Трамп відстоює насамперед свої інтереси та інтереси США.
Крім того, Пєсков висловився про методи американського лідера і заявив, що вони полягають у вирішенні питань через силу.
«Трамп є прихильником вирішення всього „через коліно“ російською. Він каже, що рішення через силу, по-нашому, це рішення „нагинати через коліно“. І ті, хто нагинається, вони далі нагинатимуться. Головне — з Росією цього не робити», — додав він.
