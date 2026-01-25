У Путіна заявили, що не поділяють методів Трампа

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав американського лідера Дональда Трампа досвідченим політиком і висловився про методи його роботи та пріоритети.

Про це він сказав у розмові російським пропагандистам.

«Трамп — це досвідчений політик, який базує свої підходи на принципах бізнесу — суворого, нещадного бізнесу», — зазначив він.

Офіційний представник Кремля додав, що Трамп відстоює насамперед свої інтереси та інтереси США.

Крім того, Пєсков висловився про методи американського лідера і заявив, що вони полягають у вирішенні питань через силу.

«Трамп є прихильником вирішення всього „через коліно“ російською. Він каже, що рішення через силу, по-нашому, це рішення „нагинати через коліно“. І ті, хто нагинається, вони далі нагинатимуться. Головне — з Росією цього не робити», — додав він.

