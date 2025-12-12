У Путіна цинічно заявили, що «увесь Донбас російський»: деталі

Володимир Путін. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У Кремлі нахабно заявив, мовляв, «увесь Донбас російський». Начебто тому заявив України про референдум щодо територіального питання не мають сенсу.

Про це заявив помічник російського «фюрера» Юрій Ушаков.

З його слів, «Донбас — російський, весь». Ушаков зухвало згадав про Конституцію РФ, до якої у жовтні 2022-го незаконного включили окуповані українські території у Запорізькій, Херсонській, Донецькій та Луганській областях.

Також кремлівський посадовець повторив зухвалі заявив Володимира Путіна, що «рано чи пізно» уся територія Донбасу перейде під повний контроль Росії — «якщо не переговорним шляхом, то військовим». Натомість, цинічно додав помічник диктатора, припинення вогню може настати лише після виведення ЗСУ.

Ушаков припустив, що на Донбасі не буде українських та російських військ, а перебуватиме Росгвардія і поліція. Мовляв, це все, що «потрібно для дотримання порядку та організації життя».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо територіальних питань має ухвалювати український народ — або через вибори, або референдум. З його слів, пропозиції США щодо Донеччини, які фактично відображають позицію РФ, не відповідають інтересам України.

«Я вважаю, що на це питання буде відповідати народ України. У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України», — наголосив глава держави.

