У Путіна заявили, що війна в Україні наближається до закінчення

Ушаков / © Getty Images

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Помічник президента РФ Путіна Юрій Ушаков заявив, що війна Росії проти України нібито наближається до завершення. Водночас він не уточнив, коли саме це може статися.

Про це Ушаков сказав в інтерв’ю пропагандистським росЗМІ.

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«Не знаю, наскільки ми наближаємося, але справа йде до цього», — заявив представник Кремля у відповідь на запитання про перспективи завершення війни.

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Проте конкретних термінів або деталей можливого завершення бойових дій Ушаков не навів.

Переговори про мир в Україні — що відомо

Нагадаємо, раніше сьогодні російський диктатор Володимир Путін на зустрічі зі спецпосланцем президента США Трампа Стівом Віткоффом нібито заявив про наміри відновити тристоронні переговори щодо миру в Україні у 10-х числах листопада.

Також відомо, що український президент Володимир Зеленський обговорив з представниками США закінчення війни в Україні, а саме гарантії безпеки та подальші кроки, а напрацьовані пропозиції мали передати РФ.

Тоді в Кремлі заявили, що розглядатимуть пропозиції спецпосланців США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, але не збираються йти на політичні поступки.

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Згодом американський представник Стів Віткофф під час зустрічі з керівником РФ Володимиром Путіним заявив про прогрес у мирних переговорах і так зване підґрунтя для припинення вогню.

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