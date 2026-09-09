У Путіна заявили, що Зеленський нібито готовий до компромісів: заява Пєскова

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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У Кремлі заявили, що президент України Володимир Зеленський нібито став готовим до компромісів на переговорах після слів Володимира Путіна про «скриньку Пандори». Йдеться про заяву російського диктатора, якою він виправдовував удари по Україні.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

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За його словами, готовність Зеленського до компромісів з’явилася після заяви Путіна про те, що Київ «відкрив скриньку Пандори». Пєсков також стверджує, що Україна знає, на які поступки має піти для врегулювання війни. Конкретних умов він не назвав.

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Крім того, речник Кремля повідомив, що є розуміння щодо відновлення зустрічей із американськими переговорниками з питань врегулювання війни в Україні.

Раніше Путін заявив, що Росія завдає ударів по Україні нібито у відповідь на українські атаки.

«Росія завдає ударів у відповідь по Україні, щоб не кортіло нам шкодити», — заявив він.

Російський диктатор також назвав відповідь РФ на українські удари «значущою» для тих, хто, за його словами, відкрив «скриньку Пандори».

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Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що США вивчають ідеї зимового перемир’я між Україною та Росією, зокрема щодо захисту енергетики та зернових коридорів. За його словами, американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер привезли пропозиції для деескалації, хоча інтереси сторін різняться.

Зеленський також заявляв, що Україна та РФ наблизилися до нового формату переговорів після візитів американських представників до Києва та Москви.

Водночас очільник МЗС РФ Сергій Лавров вкотре озвучив цинічну позицію Кремля: у Москві не вважають переговори причиною для припинення бойових дій. За словами Лаврова, Росія нібито готова до дипломатичного діалогу, але водночас продовжуватиме домагатися своїх цілей військовим шляхом.

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