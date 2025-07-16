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У Путіна закликають "чинити тиск на Україну": що не подобається Кремлю цього разу
У Кремлі зробили цинічну заяву про новий раунд перемовин.
У Кремлі звинувачують Україну в тому, нібито вона не хоче продовжувати дипломатичний процес для врегулювання війни. Тому закликають "чинити тиск на Київ", щоб відбувся новий раунд переговорів.
Про це заявив прессекретар “фюрера” Дмитро Пєсков
З його слів, зокрема, натиснути на Україну має президент США Дональд Трамп.
Пєсков каже, мовляв, в Кремлі чули від американської сторони "багато слів і заяв" про розчарування. Тому Москва сподівається, що Сполучені Штати паралельно чинитимуть тиск на Україну, щоб нібито продовжувати переговорний процес.
Особливо, наголошує Пєсков, “основними є посередницькі зусилля США – президента Трампа і його команди”.
Нагадаємо, Пєсков заявив, що у Кремлі заявляють, що “уважно відстежують” повідомлення, що стосуються постачання західної зброї до України. Мовляв, ця тема “високо стоїть в інформаційному порядку денному”.