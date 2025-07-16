У Путіна закликають "чинити тиск на Україну": що не подобається Кремлю цього разу

Володимир Путін. / © Associated Press

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У Кремлі звинувачують Україну в тому, нібито вона не хоче продовжувати дипломатичний процес для врегулювання війни. Тому закликають "чинити тиск на Київ", щоб відбувся новий раунд переговорів.

Про це заявив прессекретар “фюрера” Дмитро Пєсков

З його слів, зокрема, натиснути на Україну має президент США Дональд Трамп.

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Пєсков каже, мовляв, в Кремлі чули від американської сторони "багато слів і заяв" про розчарування. Тому Москва сподівається, що Сполучені Штати паралельно чинитимуть тиск на Україну, щоб нібито продовжувати переговорний процес.

Особливо, наголошує Пєсков, “основними є посередницькі зусилля США – президента Трампа і його команди”.

Нагадаємо, Пєсков заявив, що у Кремлі заявляють, що “уважно відстежують” повідомлення, що стосуються постачання західної зброї до України. Мовляв, ця тема “високо стоїть в інформаційному порядку денному”.

Дата публікації 12:44, 14.07.25 Кількість переглядів 14 Трамп підтвердив постачання зброї! Хто заплатить за "Петріоти" для України?