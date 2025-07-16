ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
3289
Час на прочитання
1 хв

У Путіна закликають "чинити тиск на Україну": що не подобається Кремлю цього разу

У Кремлі зробили цинічну заяву про новий раунд перемовин.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

У Кремлі звинувачують Україну в тому, нібито вона не хоче продовжувати дипломатичний процес для врегулювання війни. Тому закликають "чинити тиск на Київ", щоб відбувся новий раунд переговорів.

Про це заявив прессекретар “фюрера” Дмитро Пєсков

З його слів, зокрема, натиснути на Україну має президент США Дональд Трамп.

Пєсков каже, мовляв, в Кремлі чули від американської сторони "багато слів і заяв" про розчарування. Тому Москва сподівається, що Сполучені Штати паралельно чинитимуть тиск на Україну, щоб нібито продовжувати переговорний процес.

Особливо, наголошує Пєсков, “основними є посередницькі зусилля США – президента Трампа і його команди”.

Нагадаємо, Пєсков заявив, що у Кремлі заявляють, що “уважно відстежують” повідомлення, що стосуються постачання західної зброї до України. Мовляв, ця тема “високо стоїть в інформаційному порядку денному”.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie