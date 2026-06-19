У Путіна дуже занервували через удари по Москві: реакція Кремля здивувала

Володимир Путін / © Associated Press

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У Кремлі не дуже охоче коментують вчорашню атаку на Москву та «прильоти» по одному з найбільших НПЗ. Натомість слідом за своїм Міноборони твердять про нібито «високі показники роботи сил ППО».

Про це заявив речник «фюрера» Дмитро Пєсков.

Коментуючи атаку, він обмежився брехливими заявами, що «попри все системи ППО демонструють високі показники роботи».

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Прихвостень «фюрера» зухвало порадив росіянам дивитися кадри атак по об’єктах в Україні. Вочевидь він забув, що під прицілом російських ракет і дронів часто опиняється цивільна інфраструкутра України.

«Шукайте більше відео з різних міст України. Кадри разючі за результатами ударів наших збройних сил. Ці удари триватимуть», — нахабно додав він.

Удар по Москві 18 червня

Нагадаємо, після атаки на Москву в Держдумі пролунали радикальні заяви. Перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов зухвало закликав Москву «почати воювати всерйоз», пригрозивши новими бомбардуваннями по логістиці, мостах, тунелях і залізниці.

Своєю чергою помічник диктатора Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков висловив невдоволення через нову атаку на Москву. З його слів, нібито подібні удари «не наближають особисті контакти» «фюрера» Володимира Путіна із президентом Володимиром Зеленським.

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Дата публікації 14:47, 18.06.26 Кількість переглядів 266 “Двіжуха”, яку хотів Путін! Дрони-камікадзе рознесли Москву! Зеленський

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