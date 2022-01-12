У Путіна заперечили припинення військових навчань біля кордонів України

Пєсков каже, що зв'язку між маневрами військ РФ і переговорами із Заходом немає.
Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається відводити війська з чотирьох областей поблизу кордонів з Україною, бо, за його словами, зв'язку між маневрами військ і переговорами із Заходом щодо "гарантій безпеки" немає.
Про це пише російський ТАСС.
Пєсков переконує, що Росія проводить військові навчання на своїй території і робитимуть це надалі.
"Ні, жодного зв'язку немає. Ми говоримо все-таки про наші підрозділи і наших військових округах на території нашої країни, військове будівництво і військові навчання тривали, тривають і триватимуть, це звичайна практика будь-яких збройних сил", - заявив він.
Раніше повідомлялося, що Російська Федерація розпочала військові навчання в регіонах, які межують з Україною. Участь у них беруть близько трьох тисяч російських військовослужбовців.
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