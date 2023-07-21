У Путіна запідозрили безумство: заплутався у віці дитини (відео)

У президента Росії Володимира Путіна запідозрили деменцію – такі чутки в Мережі поповзли після того, як диктатор на зустрічі у Кремлі заплутався у віці дитини.

Про це пише Newsweek.

У Мережі з’явився уривок відеозапису із зустрічі групи "Росія – країна можливостей". На ній Путін порозмовляв з учасником війни проти України Іваном Штокманом, який розповів про свій кар'єрний шлях від роботи в пекарні до побудови ІТ-бізнесу.

Так, російський окупант розповів, як здобув успіх на конкурсі менеджерів та обійняв посаду заступника мера Нижнього Новгорода. До обов’язків Штокмана входили інформаційні технології, туризм і розвиток бізнесу.

Путін продемонстрував, що його начебто вразила історія Штокмана. Диктатор провів паралелі між життєвим шляхом загарбника і тим, через що зараз проходить Росія.

"Зрештою, ви прийшли до найголовнішого в цьому пошуку... відданості цій країні. Зрештою, це боротьба за майбутнє наших дітей і ваших дітей", – сказав очільник Кремля.

Після цього він поцікавився, скільки років дітям Штокмана, а той відповів: "Наймолодшому – дев'ять, а найстаршому – 23 роки". Однак Путін помилився з віком, сказавши: "Уявляєте, ви з двома дітьми, а маленькій узагалі три рочки?... "

У коментарях до відео з цієї зустрічі, яке виклала у Мережу блогерка Уляна Яппарова, користувачі почали писати свої здогади щодо ментального здоров'я російського президента. Так, один із користувачів звернув увагу, що Путін "дивиться в стелю" і "повільно бурмоче про пошук місця в країні". Ще один користувач написав: "Він взагалі не чує людей". Третій коректувальник гадає, що це було проявом "слабоумства". Ще хтось в окремому дописі написав поряд під відео: "Хвороба Альцгеймера".

У Путіна запідозрили деменцію: заплутався у віці дитини

Зауважимо, що до цього з диктатором стався ще один цікави випадок. Йдеться про ситуацію, коли Путін легковажно відреагував на слова губернатора Іркутської області Ігоря Кобзєва про загибель російських військових на Україні. Після розповіді Кобзєва про загиблих окупантів президент РФ сказав: "Привіт їм усім передавайте".

Нагадаємо, в січні секретар РНБО України Олексій Данілов та очільник ГУР Кирило Буданов заявили, що Путін хворий на рак. Керівник розвідки при цьому зазначав, що диктатор хворіє вже довго і може померти.

Читайте також: