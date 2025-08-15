- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 46
- Час на прочитання
- 1 хв
У Путіна запитали, коли він припинить вбивати цивільних в Україні: він посміхнувся у відповідь (відео)
Путіна двічі спитали, коли він припинить вбивати українців.
Журналісти запитали очільника Росії Володимира Путіна, коли він припинить вбивати цивільних людей в Україні. Спочатку він проігнорував питання та не відповів.
Це сталося під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці — біля трапу літака.
Пізніше Путіна знову запитали, коли він припинить вбивати цивільних. У відповідь він лише посміхнувся.
Зустріч Трампа та Путіна
Нагадаємо, переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним розпочалися на американській військовій базі Elmendorf-Richardson у штаті Аляска, Анкоридж.
Планувалося, що о 22:30 за київським часом розпочнеться зустріч лідерів тет-а-тет у присутності перекладачів, після чого було заплановано розширене засідання разом із делегаціями за робочим обідом.
Проте плани змінилися: замість особистої розмови тет-а-тет переговори почалися у форматі «три на три» — у складі трьох представників з кожного боку.
ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію головних подій навколо переговорів США та РФ.