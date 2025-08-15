ТСН у соціальних мережах

Політика
46
1 хв

У Путіна запитали, коли він припинить вбивати цивільних в Україні: він посміхнувся у відповідь (відео)

Путіна двічі спитали, коли він припинить вбивати українців.

Карина Бондаренко
Володимир Путін

Журналісти запитали очільника Росії Володимира Путіна, коли він припинить вбивати цивільних людей в Україні. Спочатку він проігнорував питання та не відповів.

Це сталося під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці — біля трапу літака.

Пізніше Путіна знову запитали, коли він припинить вбивати цивільних. У відповідь він лише посміхнувся.

Володимир Путін і Дональд Трамп / Скриншот із онлайн-трансляції

Зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним розпочалися на американській військовій базі Elmendorf-Richardson у штаті Аляска, Анкоридж.

Планувалося, що о 22:30 за київським часом розпочнеться зустріч лідерів тет-а-тет у присутності перекладачів, після чого було заплановано розширене засідання разом із делегаціями за робочим обідом.

Проте плани змінилися: замість особистої розмови тет-а-тет переговори почалися у форматі «три на три» — у складі трьох представників з кожного боку.
ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію головних подій навколо переговорів США та РФ.

