У Путіна заявили про бажання "повноцінного миру": цинічна заява з Кремля

У п'ятницю, 13 грудня, в той час, коли російські ракети масовано атакували Україну, з Кремля лунали заяви про нібито бажання до миру.

Про це сьогодні заявив речник "фюрера" Дмитро Пєсков.

Так, Пєсков цинічно заявив про те, що, мовляв, "РФ потрібне не тимчасове перемир'я в Україні, а повноцінний мир". Втім, на умовах Москви.

Щодо перемовин, то представник Кремля каже, що вони "необхідні". Однак відбуватися мають на базі Стамбульських домовленостей. Але, за словами Пєскова, "Москва поки не бачить передумов для переговорів із Києвом". Адже, цинічно заявив він, нібито "Україна ухиляється від них".

"Тому спецоперація (війна - Ред.) триває. Її цілі будуть досягнуті", - нахабно заявив прессекретар Путіна.

Нагадаємо, 13 грудня армія РФ вдарила ракетами різних типів і дронами по Україні. Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено 287 засобів повітряного нападу: 94 ракети та 193 БпЛА.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні був один із найбільш масштабних ударів по енергетиці. Зеленський наголосив, що такими діями проявляється "бажання" диктатора РФ і до нібито перемовин, і до так званого мирного плану.

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