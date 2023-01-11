У Путіна заявили про неможливість мирних переговорів з Україною: що вигадали цього разу

У російського президента-диктатора Володимира Путіна заявили, мовляв, відсутня перспектива мирних переговорів з Україною. Причину, вони знову звинувачують українську сторону. Точніше - законодавство.

Таку дцмку висловив прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМП.

За його словами, нібито українські закони забороняють вести діалог із країною-агресоркою - з Росією. Не забув речник Путіна згадати ще й країни Заходу.

"В умовах, коли закони України забороняють президентові України вести з нами будь-які контакти або вести з нами якийсь діалог, в умовах, коли західники, очевидно, не схильні дозволяти Києву якусь гнучкість у цьому питанні, говорити про те, що є якісь перспективи, зараз не доводиться", - заявив Пєсков.

Також, за його словами, у проведенні "спецоперації" є позитивна динаміка.

Заяви Москви про "мирні переговори"

На словах в Кремлі вже не вперше заявляють, мовляв, готові до переговорів з Києвом. Втім, на справі не припиняють атаки. Наприклад, коментуючи мирні ініціативи президента України Володимир Зеленського, Пєсков заявив, що Росія продовжуватиме геноцидну війну, бо це свідчить про "здоровий глузд".

Путін під час розмови телефоном з турецьким колегою Реджепом Ердоганом заявив, мовляв, РФ відкрита до діалогу щодо України. Втім, за його словами, Києву треба враховувати "нові територіальні реалії".

Пєсков також завляв, що жодного "мирного плану" щодо України не може існувати без врахування "сьогоднішніх реалій". Вн має на увазі так зване "входження" до складу РФ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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