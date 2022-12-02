У Путіна заявили, що дипломатичний шлях є "найкращим" для досягнення інтересів Росії в Україні

У Москві не припиняють лукавити, що готові до переговорів з Києвом. Мовляв, дипломатичний шлях є "найбільш слушним" для досягнення інтересів агресорки Росії в Україні. Втім, про які інтереси йдеться, не повідомляють.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМП.

За його словами, війна, або як її називають в РФ "спеціальна військова операція", триває. Адже Кремль не готовий йти з України.

"Дуже важливо це ув'язувати - водночас президент Путін був, є і залишається відкритим для контактів, для переговорів. Тому що, звичайно, найкращий шлях досягнення наших інтересів - це мирні дипломатичні засоби", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, у Кремлі знову заявляють про неможливість переговорів з Україною. У президента-диктатора Володимира Путіна в цьому знову звинувачують Київ. Мовляв, переговорам заважає "українська позиція", - кинув звинувачення Пєсков.

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