У Путіна заявили, що маневри російських кораблів у Чорному морі відповідають міжнародному праву

Так у Кремлі відповіли на протест МЗС України щодо блокування судноплавства.
Всі військові маневри російських кораблів у Чорному морі у рамках навчань відповідають міжнародному праву.
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
"Всі військові маневри і пересування російських кораблів в акваторії Чорного моря здійснюються у суворій відповідності до міжнародного морського права", – сказав Пєсков, коментуючи ноту протесту, яку висловило Міністерство закордонних справ України щодо блокування судноплавства.
За його словами, торгові маршрути не блокуються.
Нагадаємо:
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота мала б дати сильну відповідь Росії на її дії в Чорному й Азовському морях. За словами міністра, коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності.
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