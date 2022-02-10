У Путіна заявили, що маневри російських кораблів у Чорному морі відповідають міжнародному праву

У Путіна заявили, що маневри російських кораблів у Чорному морі відповідають міжнародному праву

Так у Кремлі відповіли на протест МЗС України щодо блокування судноплавства.

Всі військові маневри російських кораблів у Чорному морі у рамках навчань відповідають міжнародному праву.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Всі військові маневри і пересування російських кораблів в акваторії Чорного моря здійснюються у суворій відповідності до міжнародного морського права", – сказав Пєсков, коментуючи ноту протесту, яку висловило Міністерство закордонних справ України щодо блокування судноплавства.

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За його словами, торгові маршрути не блокуються.

Нагадаємо:

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота мала б дати сильну відповідь Росії на її дії в Чорному й Азовському морях. За словами міністра, коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності.

Росія від 13 до 19 лютого перекриває акваторії Чорного та Азовського морів для навчань | Новини світу

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