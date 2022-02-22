У Путіна заявили, що не хочуть розривати відносини з Україною

У Путіна заявили, що не хочуть розривати відносини з Україною

Офіційна Москва стверджує, що вони про таке рішення не думають.

У Росії відреагували на можливе припинення дипвідносин з Україною, що раніше допустив президент Володимир Зеленський. У Москві кажуть, що, мовляв, не підтримують таку ініціативу Києва.

Про це сказав заступник голови Міністерства закордонних справ Росії Андрій Руденко, якого цитує пропагандиське "РІА Новости".

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"Ми про таке рішення не думаємо, це не наш вибір", - сказав він.

Своєю чергою, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "у Кремлі вважають це вкрай небажаним сценарієм".

"Це зробить все ще складніше для народів двох країн", - зазначив спікер Путіна.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що розгляне можливість розриву дипломатичних відносин із РФ.

Також український лідер заявив, що визнання Путіним "незалежності" створених Росією квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України так званих "ЛНР" та "ДНР", є ескалаційним кроком. Українська сторона розуміє всі можливі ризики, пов'язані з цим, а тому вкотре закликає РФ вирішувати питання щодо Донбасу дипломатичним шляхом.

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