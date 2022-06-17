У Путіна заявили, що стежать за потенційним вступом України до ЄС із "підвищеною увагою"

У Путіна заявили, що стежать за потенційним вступом України до ЄС із "підвищеною увагою"

Росія уважно стежить за потенційним вступом України до Європейського Союзу.

Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков вважає, що процес вступу України до ЄС "вимагає підвищеної уваги" Росії, а отже Москва ретельно спостерігає за "різними трансформаціями".

Про це пишуть пропагандистські росЗМІ.

Причиною такої уваги він назвав "посилення оборонної складової Євросоюзу".

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"Це як і раніше залишається іншою площиною (не військово-політичною). Хоча, звичайно, це вимагає нашої підвищеної уваги, тому що ми всі знаємо про інтенсифікацію в Європі дискусій на предмет посилення оборонної складової Євросоюзу - військова, оборонна і складова в області безпеки", - сказав речник диктатора Путіна.

Раніше політолог заявив, що у разі перемоги України всі ці ігри із членством у НАТО та ЄС вже недоречні.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала дати Україні статус кандидата в ЄС. Тепер остаточне рішення про кандидатство України в ЄС ухвалить саміт Європейської Ради 23-24 червня.

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