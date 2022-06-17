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У Путіна заявили, що стежать за потенційним вступом України до ЄС із "підвищеною увагою"

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У Путіна заявили, що стежать за потенційним вступом України до ЄС із "підвищеною увагою"

Фото: Associated Press

Росія уважно стежить за потенційним вступом України до Європейського Союзу.

Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков вважає, що процес вступу України до ЄС "вимагає підвищеної уваги" Росії, а отже Москва ретельно спостерігає за "різними трансформаціями". 

Про це пишуть пропагандистські росЗМІ.

Причиною такої уваги він назвав "посилення оборонної складової Євросоюзу".

"Це як і раніше залишається іншою площиною (не військово-політичною). Хоча, звичайно, це вимагає нашої підвищеної уваги, тому що ми всі знаємо про інтенсифікацію в Європі дискусій на предмет посилення оборонної складової Євросоюзу - військова, оборонна і складова в області безпеки", - сказав речник диктатора Путіна.

Раніше політолог заявив, що у разі перемоги України всі ці ігри із членством у НАТО та ЄС вже недоречні.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала дати Україні статус кандидата в ЄС. Тепер остаточне рішення про кандидатство України в ЄС ухвалить саміт Європейської Ради 23-24 червня.

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