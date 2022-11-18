У Путіна заявляють, що Захід може підштовхнути Україну до переговорів з РФ

У Кремлі вкотре на словах заявляють, що, мовляв, готові до діалогу з Києвом. Щобільше - готові навіть контакувати із західними країнами, бо нібито це може схилити Україну сісти за стіл переговорів з РФ.

Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, передають російські ЗМП.

Речник Кремля заявив, мовляв, позиція України щодо переговорів з Росією "мінлива". Мовляв, саме діалог із Заходом може стати "підкріплюючим елементом" у цьому.

"Бо директиви, які надходять звідти (від західних країн - Ред.), дуже скрупульозно виконуються Києвом", - кинув Пєсков звинувачення на адресу Банкової.

Діалог України з агресоркою Росією: позиція сторін

Останнім часом у диктатора Володимира Путіна звинувачують Україну "у відсутності діалогу". Мовляв, можуть досягнути цілей "спецоперації" мирним шляхом.

Президент Влодимир Зеленський наголошує: що першим кроком до переговорів з країною-агресоркою Росією має бути вихід окупаційних військ із нашої території. Крім того, у Москві мають змінити свою риторику. Зокрема, визнати себе окупантами.

Якщо ж діалог таки відбуватиметься, то лише у "публічному форматі". За словами Зеленського, РФ веде публічну війну. Саме тому тому переговори щодо її завершення також потрібно вести у відповідному форматі.

Тим часом у Кремлі таку ідею відкинули. Він заявляє, що "важко уявити взагалі публічні переговори, таких переговорів не буває".

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