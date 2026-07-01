Володимир Путін. / © Associated Press

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Кремль постійно провалює терміни захоплення російською армією Донецької області та вигадує все нові і нові дедлайни. Війська РФ вже 15 разів не змогли виконати план «фюрера» Володимира Путіна.

Про це йдеться ау новому звіті аналітиків Інститут вивчення війни (ISW).

«Кремль продовжує встановлювати нереалістичні терміни для російських військових для завершення захоплення Донецької області, які не відповідають реаліям поля бою», — наголошують в ISW.

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Аналітики акцентують на заяві президента України Володимира Зеленського про те, що Кремль встановив 15 окремих термінів для своєї армії для повного захоплення Донецької області від початку великої війни.

Так, 2022-го було п’ять термінів — 31 березня, 9 травня, 1 червня, 15 вересня та 31 грудня. Вже 2023-го Кремль встановив військам нові дедлайни — 1 березня та 31 грудня. Також відомо про два терміни 2024-го — це 1 березня та 31 грудня. Торік Москва поставила перед окупантами три омріяні дати — 1 вересня, 1 грудня та 25 грудня. Цього року — один термін минув -це 31 березня, але у планах росіян ще два дедлайни — 1 вересня і 31 грудня.

Американські аналітики наголошують, що війська РФ неодноразово пропускали встановлені Путіним терміни захоплення певних територій в Україні. Зокрема, вимогу «фюрера» про те, щоб його солдати захопили всю Донецьку та Луганську області до вересня 2022-го.

«Терміни виконання військових цілей Кремля продовжують бути відірваними від реальності бойових ді. У червні 2026-го росіяни просувалися в середньому на 3,79 кв км на день, а це значно нижче попередніх темпів їхнього просування у серпні 2025-го, коли російські війська просувалися зі швидкістю 16,65 кв км на день», — йдеться у звіті.

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За даним американських фахівців, загарбникам все ще потрібно захопити близько 5305 кв км, що окупувати решту Донецької області. Водночас, наголошують в ISW, дуже малоймовірно, що вони захоплять території до нового встановленого терміну 31 грудня 2026 року, бо вони не демонструють здатності швидко просуватися або відновлювати оперативний маневр на Донбасі.

«Ці нереалістичні терміни просування сприяють тому, що війська РФ на місцях подають „гарні звіти“ вище по ланцюжку командування, використовують тактику підняття прапорів, а солдати все частіше використовують змінені за допомогою ШІ відеоматеріали, щоб заявити про просування в районах, де вони навіть не утримують позиції», — зауважують в Інституті.

Аналітики заявляють, що армія агресора надалі витрачає значні ресурси, щоб спробувати досягти цих нереалістичних цілей. Путін, ймовірно, розвинув хибне уявлення про успіхи та можливості своєї армії, враховуючи ширшу тенденцію у війську спотворювати геометрію поля бою та надавати неточні оцінки.

«Коментарі Зеленського щодо зриву термінів, ймовірно, були відповіддю на заяви Путіна від 28 червня про те, що російські війська швидко просуваються театром військових дій, та спроби зобразити перемогу Росії в Україні як неминучу», — підсумовують в ISW.

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Нагадаємо, Путін продовжує сильно перебільшувати заяви про просування свого війська на фронті. Втім, це не відповідає реаліям поля бою. Зокрема, на фортечному поясі на Донеччині, включаючи Лиман, Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівку та Добропілля. Водночас його заяви свідчать про те, що Путін відмовився від миру.

Аналітики ISW наголошували, що РФ змінила ціль наступу на Донбасі, зосередивши значні сили на захопленні Костянтинівки. Окупанти перетворили це місто на головний напрямок наступальної кампанії в Донецькій області. Ворог тисне одразу з кількох флангів, руйнуючи населений пункт і намагаючись прорвати українську оборону.

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