У Путіна з’явився шанс знищити НАТО: Портников попередив про ймовірне вторгнення

Володимир Путін / © Associated Press

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Журналіст Віталій Портников заявив, що перебування Дональда Трампа в Білому домі відкриває для Володимира Путіна «вікно можливостей» для нової агресії проти країн НАТО.

Таку думку він висловив в ефірі «Еспресо».

За словами Портникова, Кремль може використати час до закінчення президентського терміну Трампа 2029 року для нападу на держави Балтії або Польщу.

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«У Путіна є вікно можливостей, яке пов’язане з перебуванням у Білому домі Дональда Трампа, тому що Путін вважає, що Трамп і пальцем не поворухне щодо припинення воєнних дій», — зазначив журналіст.

На думку Портникова, Кремль здатен ініціювати локальні конфлікти за сценарієм «захисту російськомовного населення». Серед можливих цілей він назвав міста Нарва в Естонії або Даугавпілс у Латвії.

«Це може бути необов’язково велика війна. Наприклад, російські війська заходять до Нарви та оголошують, що захищають російськомовних. І якщо США скажуть, що не воюватимуть з Росією — НАТО може не витримати», — попередив експерт.

Портников вважає, що такий сценарій стане «смертю НАТО», оскільки створить прецедент анексії територій Альянсу без широкомасштабного військового опору.

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Нагадаємо, за словами керівника Центру громадської аналітики «Вежа» Валерія Клочка, нещодавня заява Володимира Путіна щодо готовності до переговорів з Україною у Стамбулі стала результатом зовнішнього тиску, зокрема з боку США.