У Путіна знайшли нову причину не припиняти війну в Україні: заява

Путін і Пєсков. / © Associated Press

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Кремль знову цинічно заявив про «глибоку паузу» в мирних переговорах з Україною та брехливо звинуватив Київ у нібито небажанні миру. Водночас у Москві вихваляються «позитивною динамікою» на фронті.

Про це заявив речник російського «фюрера» Дмитро Пєсков.

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Речник диктатора висловився, мовляв, РФ не бачить «нових ідей» для переговорів. Ба більше — Пєсков обурився, бо Україна «не хоче» обговорювати російські вимоги, які означають капітуляцію.

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«Київська сторона, українська сторона чудово знає наші вимоги. Мирним шляхом вони не хочуть це обговорювати», — нахабно висловився представник Володимира Путіна.

За словами Пєскова, українська сторона нібито не хоче обговорювати «мирні» вимоги Кремля. Саме тому, брехливо пояснив він, Москва і продовжує так звану «сво» — тобто війну.

Таким чином Москва фактично виправдовує продовження агресії, традиційно перекладаючи усю відповідальність за відсутність мирного процесу на Україну.

Нагадаємо, раніше Дмитро Пєсков заявив про продовження війни проти України для забезпечення інтересів Москви

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Окрім того, у Кремлі вибухнули новими погрозами на адресу України. Москва нібито змушена реагувати на українські атаки, і ця реакція — тобто відповідь — буде «жорсткою». Щ його слів, Росії не потрібна військова ескалація проти України, бо буцімто її військо «і так просувається вперед».

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