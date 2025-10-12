ТСН у соціальних мережах

Політика
465
1 хв

У Путіна знову заявили про готовність до переговорів: але щось заважає

У Москві традиційно звинувачують українську сторону у небажанні сісти за стіл переговорів.

Анастасія Павленко
Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Росія готова до переговорів з Україною, але Київ та ЄС нагнітають ситуацію і шукають причини для відмови.

Таку цинічну заяву зробив речник Кремля Дмитро Пєсков.

«У питанні врегулювання в Україні є дуже драматичний момент, з усіх боків нагнітається напруженість. РФ готова до мирного врегулювання, Трамп також закликає сісти за стіл переговорів, але ЄС та Київ не бажають щось робити у цьому руслі», — сказав він.

Нагадаємо, Путін зробив низку цинічних заяв. Зокрема, сказав, що росіяни й українці — нібито «один народ», а вся Україна буцімто «фактично є російською».

«Прихильність Путіна до цього наративу підкреслює його постійне прагнення знищити українську державу і підкорити український народ», — вважають аналітики.

