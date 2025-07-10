ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
5432
Час на прочитання
1 хв

У Путіна знову заговорили про "мир": нова заява з Кремля

У Росії заявляють про нібито готовність до переговорів, але припиняти так звану “сво” не будуть.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Кремль нахабно наполягає, мовляв, хоче досягнути цілей так званої “сво” “мирними засобами”. Ба більше - нібито РФ готова до нових переговорів з Києвом.

Про це заявив речник російського президента-диктатора Дмитро Пєсков.

З його слів, мирний процес щодо України зупинився. Пєсков каже, мовляв, Москва чекає на сигнали із Києва “про бажання чи небажання виходити на третій раунд переговорів”.

У традиційній кремлівській манері речник Путіна висловився про бажання “миру” та звинуватив Україну у протилежному. Нібито розпочата “сво” - тобто війна - триває, бо РФ не може досягнути поставлених цілей “мирними засобами”.

Нагадаємо, кілька днів тому міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зробив заяву про можливу зустріч президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського, а також диктатора РФ Володимира Путіна. З його слів, Москва нібито готова до третього раунду перемовин, і тепер очікується відповідь Києва.

Зауважимо, що тим часом в РФ маніпулюють заявами про нібито готовність до нових переговорів. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, нібито Москва «чекає на відповідь від української сторони» щодо можливих термінів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie