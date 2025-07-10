- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 5432
- Час на прочитання
- 1 хв
У Путіна знову заговорили про "мир": нова заява з Кремля
У Росії заявляють про нібито готовність до переговорів, але припиняти так звану “сво” не будуть.
Кремль нахабно наполягає, мовляв, хоче досягнути цілей так званої “сво” “мирними засобами”. Ба більше - нібито РФ готова до нових переговорів з Києвом.
Про це заявив речник російського президента-диктатора Дмитро Пєсков.
З його слів, мирний процес щодо України зупинився. Пєсков каже, мовляв, Москва чекає на сигнали із Києва “про бажання чи небажання виходити на третій раунд переговорів”.
У традиційній кремлівській манері речник Путіна висловився про бажання “миру” та звинуватив Україну у протилежному. Нібито розпочата “сво” - тобто війна - триває, бо РФ не може досягнути поставлених цілей “мирними засобами”.
Нагадаємо, кілька днів тому міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зробив заяву про можливу зустріч президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського, а також диктатора РФ Володимира Путіна. З його слів, Москва нібито готова до третього раунду перемовин, і тепер очікується відповідь Києва.
Зауважимо, що тим часом в РФ маніпулюють заявами про нібито готовність до нових переговорів. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, нібито Москва «чекає на відповідь від української сторони» щодо можливих термінів.