У Путіна знову заговорили про "мир": нова заява з Кремля

Володимир Путін. / © Associated Press

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Кремль нахабно наполягає, мовляв, хоче досягнути цілей так званої “сво” “мирними засобами”. Ба більше - нібито РФ готова до нових переговорів з Києвом.

Про це заявив речник російського президента-диктатора Дмитро Пєсков.

З його слів, мирний процес щодо України зупинився. Пєсков каже, мовляв, Москва чекає на сигнали із Києва “про бажання чи небажання виходити на третій раунд переговорів”.

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У традиційній кремлівській манері речник Путіна висловився про бажання “миру” та звинуватив Україну у протилежному. Нібито розпочата “сво” - тобто війна - триває, бо РФ не може досягнути поставлених цілей “мирними засобами”.

Нагадаємо, кілька днів тому міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зробив заяву про можливу зустріч президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського, а також диктатора РФ Володимира Путіна. З його слів, Москва нібито готова до третього раунду перемовин, і тепер очікується відповідь Києва.

Зауважимо, що тим часом в РФ маніпулюють заявами про нібито готовність до нових переговорів. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, нібито Москва «чекає на відповідь від української сторони» щодо можливих термінів.

Дата публікації 07:47, 09.07.25 Кількість переглядів 114 Розмова Трампа з путіним обернулась для України небаченим обстрілом. Що відомо на ранок?