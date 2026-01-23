У Путіна знову зробили заяву про вирішення територіальних питань

Володимир Путін. / © Associated Press

Агресорка Росія заявляє, що немає перспектив «довгострокового врегулювання» щодо України, якщо не буде вирішено територіальних питань.

Про це заявив помічник російського «фюрера» Юрій Ушаков після зустрічі з американськими спецпредставниками.

За словами кремлівського чиновника, диктатор Володимир Путін заявив, що «довгострокового врегулювання» щодо припинення війни в Україні не буде досягнуто без попереднього вирішення територіальних питань. У Москві знову акцентували на «формулі Анкориджа».

«Головне, що під час цих переговорів між нашим президентом та американцями було вкотре заявлено, що без вирішення територіального питання за формулою, узгодженою в Анкориджі, не варто розраховувати на досягнення довгострокового врегулювання», — заявив Юрій Ушаков.

У Кремлі вкотре зухвало наголосили, мовляв, агресорка РФ «націлена на політико-дипломатичне вирішення конфлікту». Втім, цинічно додав він, «до досягнення домовленостей» Москва далі буде домагатися «досягнення цілей „сво“ на полі бою».

Як повідомлялося, вночі завершилися переговори Володимира Путіна зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом. Сторони нібито домовилися, що 23 січня в Абу-Дабі відбудеться перше засідання тристоронньої робочої групи з питань безпеки за участі представників Росії, США та України.

Нагадаємо, аналітики Інститут вивчення війни наголошують, що Кремль висуває нові територіальні апетити. Зокрема, очільник російського МЗС Сергій Лавров підтвердив відмову Москви від будь-якої мирної угоди, яка не передає Росії всю «Новоросію», яка включає райони східної та південної України за межами окупованих областей, а також надає Києву гарантії безпеки з боку Європи