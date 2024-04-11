У Путіна зробили нову заяву про переговори з Україною

Кремль звинувачує Україну у відсутності бажання до діалогу.
Речник президента-диктатора Російської Федерації Дмитро Пєсков знову заявив, нібито Москва готова сісти за стіл переговорів з Києвом.
Про це Пєсков заявив під час брифінгу, повідомляють росЗМІ.
Традиційно у Кремлі звинувачують Україну. Мовляв, Київ не хоче діалогу.
"РФ відкрита до переговорів з Україною, але в умовах, коли Київ сам собі їх заборонив, Москва не бачить горизонтів попереду", – цинічно висловився він.
За словами Пєскова, переговорний процес без РФ щодо України "безглуздий і, власне, є даремним процесом".
Нагадаємо, ЗМІ повідомляють, що Туреччина має новий "мирний план" для України. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган має намір просувати проєкт договору, який начебто заморозить війну, яку розв’язала РФ в Україні.