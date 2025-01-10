У Путіна зробили заяву про готовність до переговорів з Трампом

У Кремлі відреагували на заяву майбутнього президента США Дональда Трампа про те, що він готується до переговорів з "фюрером" Володимиром Путіним.

Про це заявив речник диктатора Дмитро Пєсков.

З його слів, Путін нібито готовий до зустрічі з Трампом. Мовляв, для цього потрібна "політична воля вести діалог і вирішувати наявні проблеми за допомогою діалогу".

"Путін неодноразово заявляв про свою відкритість до контактів з міжнародними лідерами, зокрема з президентом США Дональдом Трампом. Президент неодноразово про це говорив, ми неодноразово про це говорили, і жодних умов для цього не потрібно", - заявив Пєсков.

Представник Кремля зауважив, що "конкретики щодо зустрічі поки немає". Але він припускає, що "будуть рухи", коли Трамп повернеться в Білий дім.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор РФ Володимир Путін хоче з ним зустрітися. Трамп наразі не озвучив графіку зустрічі.

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