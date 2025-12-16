ТСН у соціальних мережах

У Путіна зробили нові заяви про війну, мир і "досягнення поставлених цілей"

У Путіна зробили нові заяви про війну, мир і "досягнення поставлених цілей"

© Associated Press

В адміністрації російського «фюрера» Володимира Путіна продовжують цинічно заявляти, мовляв, «хочуть зупинити війну і гарантувати мир». Водночас у Кремлі кажуть, що прагнуть «досягнути поставлених цілей».

Про це заявив речник диктатора Дмитро Пєсков.

Він цинічно наголосив, що Росія хоче «зупинити цю війну, досягти цілей, забезпечити свої інтереси та створити мир у Європі у майбутньому».

Пєсков продовжує зухвало стверджувати, мовляв, Москва хоче миру, а натомість кинув звинуваченнями у бік України, яка пропонує перемир’я — бодай на Різдво. З його слів, РФ «не готова брати участь у підміні виходу на угоду миттєвими рішеннями».

За словами Пєскова, Кремль наразі не бачив текст спільної заяви лідерів ЄС щодо гарантій безпеки України, а «публікації ЗМІ» на цю тему він відмовився коментувати. Москва, наголосив речник «фюрера», проаналізує текст спільної заяви лідерів ЄС, коли побачить її.

Новина доповнюється
