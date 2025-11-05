У Путіна зробили нову заяву про ядерну зброю

Ядерна зброя

У Росії вважають доцільним розпочати негайну підготовку до ядерних випробувань на полігоні «Нова земля». Відповідну заяву зробив голова Міноборони РФ Андрій Білоусов.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Він заявив, що «США активно збільшують наступальні озброєння» і буцімто «послідовно виходять із договорів щодо стратстабільності».

Раніше США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Так, Minuteman III випустили з бази Ванденберг у Каліфорнії.

«GT 254 — це не просто запуск, а всебічна оцінка здатності системи виконувати своє критичне завдання. Дані, зібрані під час випробування, мають вирішальне значення для підтримки надійності та точності цієї зброї», — зазначив командир 576-ї льотної випробувальної ескадрильї підполковник Каррі Рей.