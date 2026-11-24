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У Путіна зробили нову заяву про мир в Україні
У Кремлі зробили цинічну заяву про участь Європи у мирних переговорах.
Участь європейських представників у мирних переговорах щодо завершення війни в Україні Кремль фактично вважає зайвою.
Про це цинічно заявив речник Кремля Дмитро Пєсков
За його словами, наразі дати наступного раунду зустрічей в Абу-Дабі досі не визначені. Втім, «будь-які дати» поки невідомі.
Пєсков нахабно наголосив, європейські країни наполягають на чотиристоронньому форматі переговорів в Абу-Дабі. Однак у Москві самовпевнено заявляють, мовляв, поки не бачать «жодної додаткової цінності» в їхній участі.
Пєсков відкинув інформацію про нібито передавання «фюреру» Володимир Путін не передавав президенту США Дональду Трампу і лідеру Китаю Сі Цзіньпіну будь-яких документів із пропозиціями щодо «врегулювання війни та гарантій безпеки».
Мирні переговори — останні новини
Спецпосланець президента США Джаред Кушнер ошелешив заявою про своє бачення «миру». З його слів, майбутня угода має принести набагато більше, ніж просто припинення вогню. Він вважає, що так звана «головна нагорода» переговорного треку криється в докорінному оновленні відносин між Росією та Європою.
Зауважимо, раніше Пєсков заявляв, що наступний раунд тристоронніх переговорів може відбутися уже найближчим часом. З його слів, Кремлі наразі орієнтуються на Абу-Дабі як основний майданчик для зустрічі.
Раніше видання FT повідомило, що президент США Дональд Трамп прагне домогтися укладення мирної угоди між Україною і Росією до 1 січня 2027-го. Поспіх Білого дому, за даними видання, пов’язаний із результатами проміжних виборів у США, після яких республіканці втратили контроль над обома палатами Конгресу.