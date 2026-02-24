У Путіна зробили нову заяву про переговори з Україно: що відомо

Путін і Бєлоусов / © Associated Press

Кремль поки не можуть підтвердити термінів проведення наступного раунду переговорів щодо України. Мовляв, їх треба узгодити.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

З його слів, дата та місце проведення будуть озвучені «після досягнення між сторонами відповідного розуміння». Пєсков ні підтвердив, ні спростував запитання, чи наступна зустріч знову відбудеться у Женеві наприкінці цього тижня.

Москва сподівається, каже прессекретар диктора, що переговори буде продовжено. Мовляв, Росія «зберігає ясну та послідовну позицію».

Нагадаємо, раніше керівник ОП Кирило Буданов заявив, що наступний раунд мирних переговорів може відбутися вже цього тижня — 26–27 лютого. Водночас, коментуючи поточний етап перемовин, він запевнив, що діалог не стоїть на місці. З його слів, результати стануть очевидними для лише на завершальному етапі.

Тим часом спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що ймовірність особистої зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним зростає. Так, вважає він, переговори можуть відбутися вже найближчим часом.