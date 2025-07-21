У Путіна зробили нову заяву про переговори з Україною і проєкт меморандуму

Володимир Путін. / © Associated Press

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Агресорка Російська Федерація нібито виступає за проведення третього раунду переговорів з Україною. Поки що конкретних дат немає.

Про це заявив речник російського “фюрера” Дмитро Пєсков.

З його слів, жодних змін у складі російської групи немає. Тож її, як і два попередні рази - у травні та червні під час зустрічей в Стамбулі, а також 2022-го, очолюватиме помічний “фюрера” Володимир Мединський.

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Щодо меморандумів Києва та Москви, каже Пєсков, сторони мають обмінятися думками, бо ці проєкти “діаметрально протилежні”.

“Російський та український проєкти меморандумів щодо врегулювання діаметрально протилежні. Має бути велика дипломатична робота”, - висловився Пєсков.

Зауважимо, що у своїй версії РФ висунула ультимативні вимоги, серед яких відмова від територій - навіть тих, що не були окуповані російською армією, також виведення ЗСУ з усіх цих областей. Зокрема, серед вимог також нейтралітет України, встановлення граничної чисельності ЗСУ та інших формувань, припинення постачання військової допомоги від союзників та виключення присутності армії третіх країн на українській території тощо.

Нагадаємо, турецькі ЗМІ повідомляють, що російська та українська делегації можуть зустрітися у Стамбулі вже цього тижня - у середу або четвер. Втім, джерела не розповіли про деталі щодо місця, часу проведення переговорів України і Росії, як і складу делегації.

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Зауважимо, минулого тижня речник диктатора Дмитро Пєсков нахабно заявив, мовляв, Україна не хоче продовжувати дипломатичний процес для врегулювання війни. Речник Кремля закликав “чинити тиск на Київ”, щоб відбувся новий раунд переговорів.