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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Путіна зробили нову заяву про перемир’я: чого бояться з боку України

За словами Пєскова, Москва не зацікавлена у паузах, які дозволять Україні «підлікувати серйозні рани».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков / © Getty Images

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков вкотре заявив, що Москва не зацікавлена у тимчасовому перемир’ї. За його словами, РФ нібито прагне довгострокового миру, а не перепочинку для України, тому бойові дії триватимуть паралельно з переговорним процесом.

Про це речник російського диктатора висловився під час брифінгу для пропагандистських ЗМІ 16 листопада.

Пєсков пояснив, чому Росія не підтримує ідею тимчасового перемир’я у війні проти України.

«Ми самі неодноразово говорили, що ми не хочемо тимчасового перемир’я, ми хочемо миру на багато років і століть. Тому «спеціальна воєнна операція» (війна — ред.) продовжується, а переговорний трек — це те, що має ось до цього миру нас і привести», — переконує речник Кремля.

Пєсков додав, що Москва не зацікавлена у паузах, які, за його словами, дозволять Україні «підлікувати серйозні рани», яких завдає країна-агресорка.

«Щодо мирного процесу, ми неодноразово говорили, що цей процес розтягнутий за часом, він складний, він складається з величезної кількості деталей, значення кожної з яких дуже важко переоцінити. Ця робота продовжується», — додав речник президента РФ.

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