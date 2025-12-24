Володимир Путін. / © Associated Press

У Кремлі заявляють, мовляв, про "ключові параметри позиції" агресорки Росії щодо врегулювання в Україні вже поінформовано американську сторону. Москва готується до подальших контактів.

Про це заявив речник російського "фюрера" Дмитро Пєсков.

З його слів, посланець диктатора Кирило Дмитрієв доповів Володимиру Путіну про "підсумки поїздки у всіх нюансах". На основі цих доповідей, каже Пєсков, у ​​Кремлі визначать наступні параметри контактів з Вашингтоном.

Коментуючи питання про 20 пунктів мирного плану, які озвучив президент України Володимир Зеленський, а також про те, яка його частина може бути прийнятною для Росії, Пєсков нахабно заявив, мовляв, вже надавав "відповідні роз'яснення раніше".

Зауважимо, раніше посланець президента РФ Володимира Путіна Кирило Дмитрієв загадково підсумував зустріч із делегацією США у Маямі, натякнувши на наступний раунд переговорів. З його слів, "наступного разу: Москва".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів договору про мир, який обговорюють Україна, США та Росія. Втім, крім базового документу, є також і окремі додатки за напрямками. Зокрема, посилання на інші можливі документи чи угоди, що з’являться на основі рамкових домовленостей.