- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1776
- Час на прочитання
- 1 хв
У Путіна зробили нову заяву про переговори з Україною
У Москві заявляють про начебто “зацікавленість” у переговорах щодо України.
У Кремлі продовжують зухвало заявляти, мовляв, «зацікавлені у врегулюванні» війни в Україні, яку самі ж розпочали.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
Речник диктатора Володимира Путіна заявив, мовляв, тристоронній формат переговорів щодо України потрібно продовжувати. Начебто Москва у цьому зацікавлена та вдячна Сполученим Штатам Америки «за посередництво».
За словами Пєскова, конкретних дат та місць проведення нового раунду тристоронніх переговорів щодо України поки що немає.
Мирні переговори - останні заяви
Президент Володимир Зеленський заявив: розраховує на проведення нового раунду переговорів за участю України, РФ та США вже наступного тижня. З його слів, переговори мали відбутися в ОАЕ минулої п’ятниці, але графік змістився через його поїздку на фронт.
Також глава держави наголосив, що наразі вся увага світу зараз прикута до ситуації навколо Ірану. Київ очікує, що перемовини з Росією продовжаться, коли США будуть готові працювати так, як домовлялися.
Водночас спецпредставник США Стів Віткофф заявляв, що тристоронні переговори тривають, і вже найближчими тижнями очікується додатковий прогрес. З його слів, головною метою цих дискусій є досягнення мирної угоди, яка має остаточно завершити війну.