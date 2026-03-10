ТСН у соціальних мережах

Політика
У Путіна зробили нову заяву про переговори з Україною

У Москві заявляють про начебто “зацікавленість” у переговорах щодо України.

Олена Капнік
Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

У Кремлі продовжують зухвало заявляти, мовляв, «зацікавлені у врегулюванні» війни в Україні, яку самі ж розпочали.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Речник диктатора Володимира Путіна заявив, мовляв, тристоронній формат переговорів щодо України потрібно продовжувати. Начебто Москва у цьому зацікавлена та вдячна Сполученим Штатам Америки «за посередництво».

За словами Пєскова, конкретних дат та місць проведення нового раунду тристоронніх переговорів щодо України поки що немає.

Мирні переговори - останні заяви

Президент Володимир Зеленський заявив: розраховує на проведення нового раунду переговорів за участю України, РФ та США вже наступного тижня. З його слів, переговори мали відбутися в ОАЕ минулої п’ятниці, але графік змістився через його поїздку на фронт.

Також глава держави наголосив, що наразі вся увага світу зараз прикута до ситуації навколо Ірану. Київ очікує, що перемовини з Росією продовжаться, коли США будуть готові працювати так, як домовлялися.

Водночас спецпредставник США Стів Віткофф заявляв, що тристоронні переговори тривають, і вже найближчими тижнями очікується додатковий прогрес. З його слів, головною метою цих дискусій є досягнення мирної угоди, яка має остаточно завершити війну.

