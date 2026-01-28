У Путіна зробили нову заяву про тристоронні переговори

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Кремлі назвали позитивним початок прямих контактів між Україною, США і Росією в Абу-Дабі. Втім, кажуть, що тристоронні переговори складні.

Про це заявив речник «фюрера» Дмитро Пєсков.

З його слів, наразі на експертному рівні обговорюється «цілий набір складних тем».

Реклама

«Це можна загалом уже вважати прогресом — початок такого діалогу», — зухвало сказав Пєсков.

У Кремлі висловилися, мовляв, прогрес щодо переговорів «залежатиме від конструктивності переговорників». При цьому прессекретар «фюрера» продовжує цинічно заявляти, що нібито саме Москва є «відкритою для переговорного процесу».

Переговори в Абу-Дабі

У столиці ОАЕ 23-24 січня відбулися переговори у тристоронньому форматі — США-Україна-Росія. Загалом їх можна назвати поновленням торішнього «стамбульського» формату. Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що під час цієї зустрічі сторони обговорювали здебільшого питання військового характеру — кроки для закінчення війни, реальний контроль та моніторинг.

У Білому домі переговори України та Росії назвали історичними. Прессекретарка адміністрації США Керолайн Левітт каже, що хоч зустріч не отримала широкого розголосу, однак має велике значення, адже Вашингтону вдалося посадити за один стіл делегації обох сторін війни «з метою пошуку шляхів до припинення бойових дій».

Реклама

Президент США Дональд Трамп також позитивно оцінив поточний стан переговорного процесу. З його слів, на переговорах між Україною та Росією «відбуваються дуже хороші речі».