У Путіна зробили шокувальні заяви про «перемир’я»: аналітики викрили цинічну стратегію Кремля

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Армія РФ проігнорувала оголошений Україною режим припинення вогню від 6 травня. Водночас у Кремлі ще й звинуватили Київ у порушенні перемир’я, незважаючи на те, що окупанти виконували бойові завдання від початку «режиму тиші».

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики акцентують, що російські та окупаційні чиновники «об’єдналися» навколо ударів по анексованому Джанкою у Криму, які було здійснено вночі 5 травня — до того, як о 00:00 6 травня розпочалося одностороннє припинення вогню Україною. Усі вони «неправдиво стверджували, що Київ порушив власне припинення вогню».

Реклама

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив незадовго до 22:30 5 травня, що українські БпЛА були спрямовані на півострів, а потім, за 10 хв після опівночі 6 травня, повідомив про атаку, припустивши, що ЗСУ завдали ударів до припинення вогню. Водночас кілька депутатів Державної думи РФ також визнали, що ця атака сталася незадовго до початку припинення вогню опівночі.

«Російське звинувачення не є переконливим, оскільки бойові завдання, що відбуваються до припинення вогню, не порушують припинення вогню», — наголошують в Інститут.

В ISW додають, що російські війська раніше проводили удари та наземні операції аж до початку попередніх угод про припинення вогню. Зокрема, односторонні угоди Кремля про припинення вогню: 30-годинне перемир’я у квітні 2025-го, припинення вогню на День Перемоги торік у травні та Великоднє припинення вогню цього року. Зокрема, саме на «перемир’я» на Паску-2026 окупанти стратили чотирьох українських військовополонених.

«Росія часто порушувала власні односторонньо оголошені угоди про припинення вогню, а російські та українські посадовці неодноразово звинувачували одне одного у порушенні таких угод про припинення вогню», — йдеться у звіті.

Реклама

Порушення режиму тиші Росією

Американські фахівці наголошують, що РФ «рішуче проігнорувала українське припинення вогню». Їхні військові запустили серію безпілотників та ракет, в результаті яких загинуло понад 20 осіб.

Зокрема, очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що росіяни завдали двох ракетних ударів по місту Запоріжжя, вбивши 12 мирних жителів та поранивши понад пів сотні жителів.

Поліція Донецької області повідомила, що загарбники завдали трьох ударів бомбами ФАБ-250 по Краматорську, вбивши щонайменше п’ятьох та поранивши щонайменше 12 осіб.

Вечері 5 травня російські війська запустили балістичну ракету по місту Дніпро, де загинули чотири мирних жителі, а майже 20 — отримали травми.

Реклама

Українські чиновники повідомили, що удари країни-агресорки також були спрямовані по Харківській та Сумській областях.

Загалом російські війська завдали двох послідовних невеликих ударів балістичними ракетами 4-5 та 5-6 травня, які призвели до надзвичайно великої кількості жертв серед цивільного населення.

«Односторонні угоди про припинення вогню між Росією та Україною та звинувачення у порушеннях угоди про припинення вогню продовжують демонструвати необхідність того, щоб будь-яка угода про припинення вогню або мирна угода були офіційно узгоджені всіма сторонами заздалегідь та включали надійні механізми моніторингу», — наголошують в Інституті.

Адже угоди про припинення вогню без чітких механізмів забезпечення дотримання, надійного моніторингу та чітко визначених процесів вирішення спорів навряд чи будуть дотримані. Водночас, додають в ISW, будь-яке тривале припинення бойових дій вимагатиме від обох сторін встановлення чітких умов, впровадження систем моніторингу третіх сторін та виведення військ з лінії зіткнення, щоб зменшити ризик порушень та ескалації.

Реклама

Режим тиші та «припинення вогню» — що відомо

Україна запровадила тишу опівночі 6 травня. Це стало відповіддю на одностороннє «припинення вогню» Путіна до Дня Перемоги 9 травня. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ односторонньо запровадить припинення вогню та дотримуватиметься цього режиму, якщо Росія відповість взаємністю.

Це були ідентичні умови одностороннього припинення вогню, запропоноване Володимиром Путіним на 8 і 9 травня у зв’язку зі «святкуванням Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні».

Однак Москва зірвала перемир’я. Український лідер заявив, що Росія фактично відхилила припинення вогню, продовжуючи атаки та вбиваючи мирних українців. Від 00:00 до ранку 6 травня було зафіксовано 1820 порушень тиші.

Дата публікації 20:29, 06.05.26 Кількість переглядів 68 Росія розстріляла "перемир’я"! Удари по дитсадку в Сумах, СТО у Запоріжжі та складах у Дніпрі

Новини партнерів