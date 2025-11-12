У Путіна зробили свіжу заяву про переговори з Україною

Речник президента Росії Дмитро Пєсков / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив про начебто відкритість Москви до переговорів з Україною та вкотре посипав звинуваченнями на адресу Києва.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

За словами Пєскова, Москва відкрита до переговорів, але «Київ не готовий говорити».

Реклама

Нагадаємо, напередодні тимчасовий повірений у справах РФ у Туреччині Олексій Іванов заявив, що Москва нібито готова до «продовження прямих переговорів з українською стороною» на стамбульському майданчику. За його словами, для діалогу потрібна «політична воля з боку Києва». Іванов додав, що раніше РФ передала Україні «ряд пропозицій», зокрема щодо створення трьох робочих груп онлайн, але позитивної реакції не отримала.

Перший заступник очільника МЗС України Сергій Кислиця заявив, що мирні переговори з Росією у Стамбулі цього року завершилися майже без результату і наразі припинені. Він наголосив, що в умовах диктатури неможливо вести «творчі дискусії» з російськими переговорними групами, які мають жорсткий мандат.

За словами Кислиці, Київ зосереджує зусилля на тому, щоб спонукати світових партнерів до прямої зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.